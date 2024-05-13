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未使用 EMPORIOARMANI エンポリオアルマーニ サイドゴア ブーツ
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￥11567税込
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商品の詳細
毎年人気のサイドゴアブーツでございます。
ウェッジヒールで履きやすく、ちょっぴりハードコアな感じでメンズライクにもお使い頂けます。
ちょうど良いデザイン、カラーとヒール高さ。
毎日ヘビロテ頂けるようなアイテムです。サイドにさりげなく〝EMPORIOARMANI〟ロゴあり。
サイズ36
主観で履き口がややタイトに感じます
アウトソール：約26センチ
ヒール：約4.2センチ
ワイズ：約10センチ
お素材：本革
付属品：なし
購入：直営店ブティック、正規内タグあり
試着程度。
ウェッジヒールで履きやすく、ちょっぴりハードコアな感じでメンズライクにもお使い頂けます。
ちょうど良いデザイン、カラーとヒール高さ。
毎日ヘビロテ頂けるようなアイテムです。サイドにさりげなく〝EMPORIOARMANI〟ロゴあり。
サイズ36
主観で履き口がややタイトに感じます
アウトソール：約26センチ
ヒール：約4.2センチ
ワイズ：約10センチ
お素材：本革
付属品：なし
購入：直営店ブティック、正規内タグあり
試着程度。
商品の説明
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