未使用　EMPORIOARMANI エンポリオアルマーニ　サイドゴア　ブーツ

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商品の詳細

毎年人気のサイドゴアブーツでございます。

ウェッジヒールで履きやすく、ちょっぴりハードコアな感じでメンズライクにもお使い頂けます。

ちょうど良いデザイン、カラーとヒール高さ。

毎日ヘビロテ頂けるようなアイテムです。サイドにさりげなく〝EMPORIOARMANI〟ロゴあり。





サイズ36

主観で履き口がややタイトに感じます

アウトソール：約26センチ

ヒール：約4.2センチ

ワイズ：約10センチ

お素材：本革

付属品：なし

購入：直営店ブティック、正規内タグあり







試着程度。