  • 未使用　EMPORIOARMANI エンポリオアルマーニ　サイドゴア　ブーツ
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未使用　EMPORIOARMANI エンポリオアルマーニ　サイドゴア　ブーツ

エンポリオアルマーニ

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未使用　EMPORIOARMANI エンポリオアルマーニ　サイドゴア　ブーツ
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商品の詳細

毎年人気のサイドゴアブーツでございます。
ウェッジヒールで履きやすく、ちょっぴりハードコアな感じでメンズライクにもお使い頂けます。
ちょうど良いデザイン、カラーとヒール高さ。
毎日ヘビロテ頂けるようなアイテムです。サイドにさりげなく〝EMPORIOARMANI〟ロゴあり。


サイズ36
主観で履き口がややタイトに感じます
アウトソール：約26センチ
ヒール：約4.2センチ
ワイズ：約10センチ
お素材：本革
付属品：なし
購入：直営店ブティック、正規内タグあり　



試着程度。

商品の説明

Emporio Armani - 未使用 EMPORIOARMANI エンポリオアルマーニ ...
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