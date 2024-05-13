【百貨店にて購入】コート Mプルミエブラック　Sサイズ　黒　クリーニング済み

商品の詳細

M-premierBLACKのコートです。

毎年定番のお品です。



保管クリーニングから戻ってきたため、出品いたします。

ワンシーズン着用後、クリーニング済ですので新品同様で着ていただけます。





◇サイズ：36（Sサイズ程度）

身幅：約41.5cm×袖丈約60cm×着丈約87㎝



◇カラー：黒（フォーマルにもご使用可能です）



◇素材：アンゴラ65%ウール35%



参考価格：7万円程度



どうぞ宜しくお願いいたします(^^)