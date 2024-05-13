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【百貨店にて購入】コート Mプルミエブラック　Sサイズ　黒　クリーニング済み

エムプルミエブラック

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【百貨店にて購入】コート Mプルミエブラック　Sサイズ　黒　クリーニング済み
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商品の詳細

M-premierBLACKのコートです。
毎年定番のお品です。

保管クリーニングから戻ってきたため、出品いたします。
ワンシーズン着用後、クリーニング済ですので新品同様で着ていただけます。


◇サイズ：36（Sサイズ程度）
身幅：約41.5cm×袖丈約60cm×着丈約87㎝

◇カラー：黒（フォーマルにもご使用可能です）

◇素材：アンゴラ65%ウール35%

参考価格：7万円程度

どうぞ宜しくお願いいたします(^^)

商品の説明

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