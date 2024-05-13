FURLA コスタンザ ピンク バイカラー 美品 人気

商品の詳細

FURLAフルラ コスタンザ 巾着型

リボン 2wayショルダーバッグハンドバッグ





カラー ピンク



素材 レザー



サイズ

縦約25㎝

横約22㎝

高さ約13㎝

持ち手約28㎝

ショルダー紐約88㎝〜100㎝（調節可能）



ロゴのRが若干黒っぽくなっています。

内側底部分にペンのインクがついています。

どちらも写真を載せていますので確認をお願いします。



その他には微細な傷薄汚れなどございますが、

目立つダメージはなく全体的に綺麗だと思います。







￼￼カラー···ピンク

素材···その他レザー(本革)