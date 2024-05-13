FURLA コスタンザ ピンク バイカラー 美品 人気

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フルラ

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商品の詳細

FURLAフルラ　コスタンザ　巾着型
リボン　2wayショルダーバッグハンドバッグ


カラー　ピンク

素材　レザー

サイズ　　
縦約25㎝　
横約22㎝
高さ約13㎝
持ち手約28㎝
ショルダー紐約88㎝〜100㎝（調節可能）

ロゴのRが若干黒っぽくなっています。
内側底部分にペンのインクがついています。
どちらも写真を載せていますので確認をお願いします。

その他には微細な傷薄汚れなどございますが、
目立つダメージはなく全体的に綺麗だと思います。



￼￼カラー···ピンク
素材···その他レザー(本革)

商品の説明

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