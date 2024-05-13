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FURLA コスタンザ ピンク バイカラー 美品 人気
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￥4640税込
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商品の詳細
FURLAフルラ コスタンザ 巾着型
リボン 2wayショルダーバッグハンドバッグ
カラー ピンク
素材 レザー
サイズ
縦約25㎝
横約22㎝
高さ約13㎝
持ち手約28㎝
ショルダー紐約88㎝〜100㎝（調節可能）
ロゴのRが若干黒っぽくなっています。
内側底部分にペンのインクがついています。
どちらも写真を載せていますので確認をお願いします。
その他には微細な傷薄汚れなどございますが、
目立つダメージはなく全体的に綺麗だと思います。
￼￼カラー···ピンク
素材···その他レザー(本革)
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カラー ピンク
素材 レザー
サイズ
縦約25㎝
横約22㎝
高さ約13㎝
持ち手約28㎝
ショルダー紐約88㎝〜100㎝（調節可能）
ロゴのRが若干黒っぽくなっています。
内側底部分にペンのインクがついています。
どちらも写真を載せていますので確認をお願いします。
その他には微細な傷薄汚れなどございますが、
目立つダメージはなく全体的に綺麗だと思います。
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商品の説明
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