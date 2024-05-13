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COACH ショルダーバッグ チェーン レザー キャンバス C3464 ネイビー
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￥5439税込
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商品の詳細
○アイテム
COACHコーチ ショルダーバッグ チェーン レザー キャンバス シグネチャー ロゴ金具 ゴールド金具 C3464
ブランドオークションで購入しました。
万が一、偽物だった場合は全額返金にてご対応しますので安心してご購入くださいませ。
○サイズ
タテ17cm
ヨコ20cm
マチ6cm
ショルダー117cm
平置き実寸。
着画はお断りいたします。
素人採寸のため若干の誤差はご容赦ください。
○状態
キャンバス地に変色がある感じがありますが、大きなダメージなくまだまだご使用いただけます。
○カラー
ネイビー 紺色
○素材
レザー 革
キャンバス
○配送
簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。
仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。
ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。
管理番号23J1705
商品の説明
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