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ポールスミス ニューハンティング 牛革 ショルダーバック 黒

ポールスミス

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販売価格 ：

2090税込

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ポールスミス ニューハンティング 牛革 ショルダーバック 黒
ポールスミス ニューハンティング 牛革 ショルダーバック 黒
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

ポールスミスの斜め掛けショルダー
フラップ式バックです。
男女ユニセックスで使用頂けます。

大阪の百貨店で数年前に購入しました。
価格は4万円ほどです。

多少の使用感
内側にペン跡があるので安価にて
出品します。

品質を気にされる方はご遠慮ください。


【実寸サイズ】
縦18cm
横27cm
マチ9cm

【素材】
レザー本革

【詳細】
外ポケット×2
内ポケット×2





素材...牛革(本革)

カラー...ブラック
種類...その他ショルダーバッグ

商品の説明

ニューハンティングレザー ショルダーバッグ/牛革/ブラック
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