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ポールスミス ニューハンティング 牛革 ショルダーバック 黒
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￥2090税込
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商品の詳細
ポールスミスの斜め掛けショルダー
フラップ式バックです。
男女ユニセックスで使用頂けます。
大阪の百貨店で数年前に購入しました。
価格は4万円ほどです。
多少の使用感
内側にペン跡があるので安価にて
出品します。
品質を気にされる方はご遠慮ください。
【実寸サイズ】
縦18cm
横27cm
マチ9cm
【素材】
レザー本革
【詳細】
外ポケット×2
内ポケット×2
素材...牛革(本革)
カラー...ブラック
種類...その他ショルダーバッグ
フラップ式バックです。
男女ユニセックスで使用頂けます。
大阪の百貨店で数年前に購入しました。
価格は4万円ほどです。
多少の使用感
内側にペン跡があるので安価にて
出品します。
品質を気にされる方はご遠慮ください。
【実寸サイズ】
縦18cm
横27cm
マチ9cm
【素材】
レザー本革
【詳細】
外ポケット×2
内ポケット×2
素材...牛革(本革)
カラー...ブラック
種類...その他ショルダーバッグ
商品の説明
ニューハンティングレザー ショルダーバッグ/牛革/ブラック
ニューハンティングレザー ショルダーバッグ/牛革/ブラック
ニューハンティングレザー ショルダーバッグ/牛革/ブラック
ポールスミス／Paul Smith バッグ ショルダーバッグ 鞄 メンズ 男性 男性用レザー 革 本革 ブラック 黒 PWR441 ニューハンティング フラップ式
ニューハンティングレザー ショルダーバッグ/牛革/ブラック
ポールスミス／Paul Smith バッグ ショルダーバッグ 鞄 メンズ 男性 男性用レザー 革 本革 ブラック 黒 PWR441 ニューハンティング フラップ式
Paul Smith（ポールスミス）の「ニューハンティングレザー ショルダー ...
ポールスミス／Paul Smith バッグ ショルダーバッグ 鞄 メンズ 男性 男性用レザー 革 本革 ブラック 黒 PWR441 ニューハンティング フラップ式
未使用品 ポールスミス PAUL SMITH PWR441 ニューハンティング ショルダー バッグ レザー 本革 黒 ブラック系 レディース
Amazon | [ポールスミス] ニューハンティング トートバッグ レディース ...
ポールスミス PAUL SMITH 美品 ニューハンティングレザー トートバッグ 肩掛け 牛革 PWN150 黒 ブラック 鞄 レディース
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☆店頭完売☆新品☆箱付 ポールスミス かぶせ 折り財布 黒☆ | labiela.com
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