希少ヴィンテージヴェルサーチェ ドットコットントレンチコート メドゥーサボタン

商品の詳細

小さいドット柄×大きいドット柄のデザインが個性的な逸品です。

メドゥーサの金ボタンも重厚感があります。



⚪︎両サイドポケット有

⚪︎裏地なし



●サイズ：表記タグが切り取られている為詳細不明

Mサイズ程のサイズ感です。



身幅約57cm

着丈約98cm

平置き採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



●素材：



コットン素材のような素材感です。



●状態：

⚪︎ドット柄の白色部分に変色、裾辺りの白色部分に汚れあり

⚪︎襟元に汚れあり

⚪︎内タグが切り取りあり



よく見るとダメージのあるヴィンテージ品となります。



○購入元

ブランドリユース古物市場鑑定済商品です。



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