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希少ヴィンテージヴェルサーチェ ドットコットントレンチコート メドゥーサボタン
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￥12600税込
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商品の詳細
メドゥーサの金ボタンも重厚感があります。
⚪︎両サイドポケット有
⚪︎裏地なし
●サイズ：表記タグが切り取られている為詳細不明
Mサイズ程のサイズ感です。
身幅約57cm
着丈約98cm
平置き採寸ですので若干の誤差はご了承ください。
●素材：
コットン素材のような素材感です。
●状態：
⚪︎ドット柄の白色部分に変色、裾辺りの白色部分に汚れあり
⚪︎襟元に汚れあり
⚪︎内タグが切り取りあり
よく見るとダメージのあるヴィンテージ品となります。
○購入元
ブランドリユース古物市場鑑定済商品です。
#ヴィンテージヴェルサーチェ#ヴィンテージヴェルサーチェコート#ヴェルサーチェ#ヴェルサーチェコート#ヴェルサーチェトレンチコート#メドゥーサ#メドゥーサボタン#ドットコート
A2058640050928
商品の説明
VERSACE カフスボタン メデューサ レジン カフリンク ブラック×ヴィンテージゴールド DG77287-DJMR-K41T-WOODNET
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