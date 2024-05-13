  • 希少ヴィンテージヴェルサーチェ ドットコットントレンチコート メドゥーサボタン
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希少ヴィンテージヴェルサーチェ ドットコットントレンチコート メドゥーサボタン

ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ)

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12600税込

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希少ヴィンテージヴェルサーチェ ドットコットントレンチコート メドゥーサボタン
希少ヴィンテージヴェルサーチェ ドットコットントレンチコート メドゥーサボタン
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商品の詳細

小さいドット柄×大きいドット柄のデザインが個性的な逸品です。
メドゥーサの金ボタンも重厚感があります。

⚪︎両サイドポケット有
⚪︎裏地なし

●サイズ：表記タグが切り取られている為詳細不明
Mサイズ程のサイズ感です。

身幅約57cm
着丈約98cm
平置き採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●素材：

コットン素材のような素材感です。

●状態：
⚪︎ドット柄の白色部分に変色、裾辺りの白色部分に汚れあり
⚪︎襟元に汚れあり
⚪︎内タグが切り取りあり

よく見るとダメージのあるヴィンテージ品となります。

○購入元
ブランドリユース古物市場鑑定済商品です。

#ヴィンテージヴェルサーチェ#ヴィンテージヴェルサーチェコート#ヴェルサーチェ#ヴェルサーチェコート#ヴェルサーチェトレンチコート#メドゥーサ#メドゥーサボタン#ドットコート
A2058640050928

商品の説明

希少ヴィンテージヴェルサーチェ ドットコットントレンチコート メドゥーサボタン
VERSACE　カフスボタン メデューサ レジン カフリンク ブラック×ヴィンテージゴールド DG77287-DJMR-K41T-WOODNET

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