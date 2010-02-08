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ラフロイグ 10年 白州 ミニボトル
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商品の詳細
蒸留所・銘柄···ラフロイグ、白州
熟成期間···10年、NA
一本あたりの容量···500〜749ml、180ml
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熟成期間···10年、NA
一本あたりの容量···500〜749ml、180ml
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商品の説明
ラフロイグ 10年 白州 ミニボトル | tradexautomotive.com
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