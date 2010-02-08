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ラフロイグ　10年　白州　ミニボトル
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ラフロイグ　10年　白州　ミニボトル

サントリー

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ラフロイグ　10年　白州　ミニボトル
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商品の詳細

蒸留所・銘柄···ラフロイグ、白州
熟成期間···10年、NA
一本あたりの容量···500〜749ml、180ml

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商品の説明

ラフロイグ　10年　白州　ミニボトル
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