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ELMO エルモ ドッグフード リッチ イン チキン 5.4kg
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ELMO エルモ ドッグフード リッチ イン チキン 5.4kg

エルモ

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ELMO エルモ ドッグフード リッチ イン チキン 5.4kg
ELMO エルモ ドッグフード リッチ イン チキン 5.4kg
販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

定期便で届くドッグフードですが余ってしまうので出品します。
3kg×1
800ｇ×3
合計5.4kgになります。

賞味期限は2025.03.13になります。

届いたダンボールのまま発送させていただきます。
#ELMO

ペットの種類···犬

フードの特徴···ドライタイプ

商品の説明

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