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ELMO エルモ ドッグフード リッチ イン チキン 5.4kg
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￥2080税込
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商品の詳細
定期便で届くドッグフードですが余ってしまうので出品します。
3kg×1
800ｇ×3
合計5.4kgになります。
賞味期限は2025.03.13になります。
届いたダンボールのまま発送させていただきます。
#ELMO
ペットの種類···犬
フードの特徴···ドライタイプ
3kg×1
800ｇ×3
合計5.4kgになります。
賞味期限は2025.03.13になります。
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#ELMO
ペットの種類···犬
フードの特徴···ドライタイプ
商品の説明
リッチインチキン（成犬用）｜Professionale製品一覧（ドッグフード ...
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エルモ リッチインチキン 成犬用 ５.４キロ - 通販 - hanackenovinky.cz
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