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KOTBUKI 曲げ60

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KOTBUKI 曲げ60
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商品の詳細

水槽使わなくなった為出品致しますm(__)m
曲げ水槽は前方部分に繋ぎ目が無く、見た目も綺麗です
熱帯魚やアクアリウムなどに使いやすいと思います

電気などの動作確認は出来ております！
見づらいですが1枚目の写真が電気が付いている写真です！
値段の方は多少相談可能です！
是非御相談下さい！

商品の説明

KOTBUKI 曲げ60
KOTBUKI 曲げ60 【残りわずか】 7111円 www.acr-concept.com

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