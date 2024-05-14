KOTBUKI 曲げ60

商品の詳細

水槽使わなくなった為出品致しますm(__)m

曲げ水槽は前方部分に繋ぎ目が無く、見た目も綺麗です

熱帯魚やアクアリウムなどに使いやすいと思います



電気などの動作確認は出来ております！

見づらいですが1枚目の写真が電気が付いている写真です！

値段の方は多少相談可能です！

是非御相談下さい！