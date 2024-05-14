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KOTBUKI 曲げ60
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￥3377税込
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商品の詳細
曲げ水槽は前方部分に繋ぎ目が無く、見た目も綺麗です
熱帯魚やアクアリウムなどに使いやすいと思います
電気などの動作確認は出来ております！
見づらいですが1枚目の写真が電気が付いている写真です！
値段の方は多少相談可能です！
是非御相談下さい！
商品の説明
KOTBUKI 曲げ60 【残りわずか】 7111円 www.acr-concept.com
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憧れの60センチ水槽『KOTOBUKI PROGRE 600 8点セット』を購入したので紹介してみました！◎アクアリウム ◎曲げガラス ◎LEDライト ◎上部フィルター ◎熱帯魚
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