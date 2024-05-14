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POPDOG ポップドッグ 犬服

Cterse

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POPDOG ポップドッグ 犬服
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商品の詳細

LoveTankMサイズ
胴回り38-39cm首回り28cm着丈25cm

新品未使用タグ付きです

#popdog#ポップドッグ
#犬#ペット#犬服#ペット服#ハート

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商品の説明

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