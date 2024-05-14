LIFAXIA ペットゲート150cm スライド式猫脱走防止フェンス(1323)

商品の詳細

✅こちらの商品は、日曜と祝日の発送をお休みしています。



商品情報

【スライド式ペットゲート150cm白,取付幅75-82cm】





【ねこちゃんの脱出を事前防止】



150cmのハイタイプをご用意しました。



柵の隙間間隔は約3.5cm。



子猫でもすり抜けが難しいです。

また、当製品はベビーゲート、

ベビーフェンスといった赤ちゃんの柵

としても利用が可能です。





【穴開け不要＆カンタン取付】



突っ張り式のフェンスなので、穴あけ不要。

お好きな場所にカンタン設置できます。



付属のボルトの強度を調整するだけで

簡単に取付、取外しが可能。





【90°オープンキープ機能】



ドアを開けて90°の状態ですと、

ドアを開いた状態で固定されるので

開閉不要で出入りが可能です。



※自動で閉まるオートクローズ機能は

ございますが大きな音が鳴るため、

推奨しておりません。





【あると嬉しい便利な付属品】



壁の保護機能があるウォールセーバーと、

転倒防止足底部カバーをご用意しました。





【取付幅に応じたオプションパーツ】



ゲートの設置幅に応じて、

『拡張パーツ7cmまたは14cm』があり、

すり抜けを防止する『過密パーツ』も

別途販売しております。





送料込みのお値段ですが北海道、沖縄、離島は別途送料がかかります。その場合は価格を変更いたしますのでご購入前にコメントでお知らせください。

上記以外へ発送の場合は即購入OKです。



お値下げのコメントはご遠慮ください。