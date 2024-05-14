X・O Hennessy 金キャップ700mlCOGNAC

商品の詳細

ご覧頂き ありがとうございます。



金キャップ 未開封です。



等級···XOブランデー

一本あたりの容量···700ml

総数···1本

アルコール度数···40度



冷暗室にて保存しておりました！

未開封でございます。



箱はございますが 長期保存の為 底などに汚れやかすりは少々見当たります。



ご理解ご了承の上 お買い求めくださいませ☆

また 未成年者のご購入には固くお断り致します。



しっかり包装して お送りいたます！



ありがとうございます♪