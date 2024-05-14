  • X・O Hennessy 金キャップ700mlCOGNAC
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X・O Hennessy 金キャップ700mlCOGNAC

ヘネシー

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X・O Hennessy 金キャップ700mlCOGNAC
X・O Hennessy 金キャップ700mlCOGNAC
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商品の詳細

ご覧頂き　ありがとうございます。

金キャップ　未開封です。

等級···XOブランデー
一本あたりの容量···700ml
総数···1本
アルコール度数···40度

冷暗室にて保存しておりました！
未開封でございます。

箱はございますが　長期保存の為　底などに汚れやかすりは少々見当たります。

ご理解ご了承の上　お買い求めくださいませ☆
また　未成年者のご購入には固くお断り致します。

しっかり包装して　お送りいたます！

ありがとうございます♪

商品の説明

X・O Hennessy 金キャップ700mlCOGNAC
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