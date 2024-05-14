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X・O Hennessy 金キャップ700mlCOGNAC
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￥15200税込
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商品の詳細
ご覧頂き ありがとうございます。
金キャップ 未開封です。
等級···XOブランデー
一本あたりの容量···700ml
総数···1本
アルコール度数···40度
冷暗室にて保存しておりました！
未開封でございます。
箱はございますが 長期保存の為 底などに汚れやかすりは少々見当たります。
ご理解ご了承の上 お買い求めくださいませ☆
また 未成年者のご購入には固くお断り致します。
しっかり包装して お送りいたます！
ありがとうございます♪
金キャップ 未開封です。
等級···XOブランデー
一本あたりの容量···700ml
総数···1本
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商品の説明
X・O Hennessy 金キャップ700mlCOGNAC | labiela.com
X・O Hennessy 金キャップ700mlCOGNAC 数々の賞を受賞 www.geyrerhof.com
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