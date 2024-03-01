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高栄養飼料 おとひめEP3 10kg アクアリウム 金魚 熱帯魚 錦鯉 ザリガニ
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￥4510税込
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商品の詳細
【特徴】
・沈下性餌で水中保形がとても良く、崩れにくいです。消化吸収も良いため水を汚しません。
・タブレッド状でキャットより若干小さめです。
【サイズ】直径3.1mm
#ZIONの販売リスト
#販売中おとひめEP3
【消費期限】
・2024.3
【対象魚】金魚・ポリプテルス・錦鯉・亀、ザリガニ・オスカー・中型プレコ・ヌマエビ等
※沈下性ですので金魚のエア食い防止にもなります。
【成分量】
・粗蛋白質48.0％以上・粗脂肪12.0％以上
・粗繊維2.0％以下・粗灰分17.0％
・カルシウム2.5％以上・りん1.7％以上
【原材料】
・オキアミミール魚粉イカミールカゼイ馬鈴薯でんぷん小麦粉精製魚油ビール酵母
りん酸カルシウムグアガム植物性ガム物質
ベタイン（酵母、カンゾウ）
【製造元】
・日進丸紅飼料株式会社
【保管方法】
・直射日光、高温多湿を避け冷暗所や冷蔵で保存してください。
☆即購入OKです。
#熱帯魚
#ビオトープ
#ポリプテルス
#オスカー
#プレコ
#金魚
#らんちゅう
#オランダ獅子頭
#東錦
#出目金
#水泡眼
#頂天眼
#鯉
#コメット
#朱文金
#メダカ
#おとひめ
#ヒカリ
#ザリガニ
#亀
#アクアリウム
・沈下性餌で水中保形がとても良く、崩れにくいです。消化吸収も良いため水を汚しません。
・タブレッド状でキャットより若干小さめです。
【サイズ】直径3.1mm
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#販売中おとひめEP3
【消費期限】
・2024.3
【対象魚】金魚・ポリプテルス・錦鯉・亀、ザリガニ・オスカー・中型プレコ・ヌマエビ等
※沈下性ですので金魚のエア食い防止にもなります。
【成分量】
・粗蛋白質48.0％以上・粗脂肪12.0％以上
・粗繊維2.0％以下・粗灰分17.0％
・カルシウム2.5％以上・りん1.7％以上
【原材料】
・オキアミミール魚粉イカミールカゼイ馬鈴薯でんぷん小麦粉精製魚油ビール酵母
りん酸カルシウムグアガム植物性ガム物質
ベタイン（酵母、カンゾウ）
【製造元】
・日進丸紅飼料株式会社
【保管方法】
・直射日光、高温多湿を避け冷暗所や冷蔵で保存してください。
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#アクアリウム
商品の説明
高栄養飼料 おとひめEP3 500g アクアリウム 金魚 熱帯魚
高栄養飼料 おとひめEP3 2kg アクアリウム 金魚 熱帯魚 錦鯉 ザリガニ
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