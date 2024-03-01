高栄養飼料 おとひめEP3 10kg アクアリウム 金魚 熱帯魚 錦鯉 ザリガニ

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商品の詳細

【特徴】

・沈下性餌で水中保形がとても良く、崩れにくいです。消化吸収も良いため水を汚しません。

・タブレッド状でキャットより若干小さめです。

【サイズ】直径3.1mm

#ZIONの販売リスト

#販売中おとひめEP3

【消費期限】

・2024.3

【対象魚】金魚・ポリプテルス・錦鯉・亀、ザリガニ・オスカー・中型プレコ・ヌマエビ等

※沈下性ですので金魚のエア食い防止にもなります。



【成分量】

・粗蛋白質48.0％以上・粗脂肪12.0％以上

・粗繊維2.0％以下・粗灰分17.0％

・カルシウム2.5％以上・りん1.7％以上



【原材料】

・オキアミミール魚粉イカミールカゼイ馬鈴薯でんぷん小麦粉精製魚油ビール酵母

りん酸カルシウムグアガム植物性ガム物質

ベタイン（酵母、カンゾウ）

【製造元】

・日進丸紅飼料株式会社

【保管方法】

・直射日光、高温多湿を避け冷暗所や冷蔵で保存してください。



☆即購入OKです。



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