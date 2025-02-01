たけやんさま専用　ヒルズ　腎臓ケア　17缶

商品の詳細

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その他の方の購入はお控えくださいませ。





ヒルズ 腎臓ケアk/d

ツナ\u0026野菜入りシチュー

82g/賞味期限2025/2月

17缶です。



味に飽きたのか

愛猫が食べなくなってしまった為

出品致します。



バラ売りは今の所考えていません。





即購入、大歓迎です♪

ペットの種類···猫