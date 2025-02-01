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たけやんさま専用 ヒルズ 腎臓ケア 17缶
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￥1634税込
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商品の詳細
たけやんさま専用ページです。
その他の方の購入はお控えくださいませ。
ヒルズ 腎臓ケアk/d
ツナ\u0026野菜入りシチュー
82g/賞味期限2025/2月
17缶です。
味に飽きたのか
愛猫が食べなくなってしまった為
出品致します。
バラ売りは今の所考えていません。
即購入、大歓迎です♪
ペットの種類···猫
その他の方の購入はお控えくださいませ。
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82g/賞味期限2025/2月
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商品の説明
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