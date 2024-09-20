③ K9ナチュラル　ビーフ・グリーントライプ　フリーズドライ　 250g

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ケーナインナチュラル

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商品の詳細

K9ナチュラル
ビーフ・グリーントライプ
フリーズドライ　250g

賞味期限:2024.9.20


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ご理解いただいた上でご購入をお願いします。神経質な方はご遠慮ください。


#ドッグフード
#犬用ドッグフード

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