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【匿名配送】ELMO エルモ アダルト インドア キャットフード成猫用2kg×2

商品の詳細

ELMOエルモアダルトインドア

エルモフード成猫用



【⠀未開封新品】



成猫用2kg2袋

賞味期限：2025年3月2日







・別の餌を混ぜてあげているため、

余ってしまいました。

・成猫用のフードになります。



ペットの種類...猫

フードの特徴...ドライタイプ

フードの種類...総合栄養食