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【匿名配送】ELMO エルモ アダルト インドア キャットフード成猫用2kg×2

エルモ

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【匿名配送】ELMO エルモ アダルト インドア キャットフード成猫用2kg×2
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商品の詳細

ELMOエルモアダルトインドア
エルモフード成猫用

【⠀未開封新品】

　成猫用2kg2袋
　賞味期限：2025年3月2日



・別の餌を混ぜてあげているため、
余ってしまいました。
・成猫用のフードになります。

ペットの種類...猫
フードの特徴...ドライタイプ
フードの種類...総合栄養食

商品の説明

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