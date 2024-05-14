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新品MOSCHINO Couture モスキーノ犬 ペット首輪
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￥2450税込
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商品の詳細
首サイズ約27cm~33cm幅2.5cm
カーフスキンの首輪
カラーはブラック
前面にロゴのハードウェア
ピンバックルで調節
ゴールドトーンのハードウェア
イタリア製
商品の説明
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