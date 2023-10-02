Ученик Краснодарской школы стал первым среди борцов всей России

Суздаль стала столицей Всероссийских соревнований по грэпплингу и грэпплингу-ги…

За Краснодар на турнире выступил учащийся СШОР № 6. Б. Скороходов боролся в возрастной группе 12-13 лет и весе до тридцати килограмм.

Не обращая внимания на большую конкуренцию в данной весовой категории, юный спортсмен смело вступил в бой, прошел в финальный этап и победил. Он взял золото, стал первым среди практически 30 заявленных участников.

Борис Тихоненко, директор министерства по физической культуре и спорту, поздравил команду Краснодарского края с хорошим выступлением. Он сообщил, что Богдана подготавливали заслуженные тренеры Линченко Сергей и Магомедов Али.

– Наставники, обладающие большим опытом, владеют секретами грамотно организованных тренировок, которые предшествуют серьезным соревнованиям. Это золото имеет большое значение для всех нас, – прокомментировал Тихоненко.