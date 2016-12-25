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Новости»

Катастрофа ТУ-154 Минобороны над Чёрным морем
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Катастрофа ТУ-154 Минобороны над Чёрным морем

25.12.2016 10:15

Видеоканал tv.daKrasnodar.ru»

«Мы не живём — мы выживаем!». Краснодар. 16 января пенсионеры продолжили протестовать (Видео)
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«Мы не живём — мы выживаем!». Краснодар. 16 января пенсионеры продолжили протестовать (Видео)

18.01.2016 20:51

Человек.Общество.Право»

ТВ «Советская Кубань»: Валерий Борщёв об уничтожении общественного контроля в колониях и тюрьмах (Интервью)

15.11.2016 00:29
Интервью известного российского правозащитника, советского диссидента Валерия Борщёва о системе общественного...

Блоги»

Евгений Витишко: Я — есть Гринпис России!
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Евгений Витишко: Я — есть Гринпис России!

10.09.2016 06:14

Экология сегодня»

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТ НА КОНКУРС «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» ПРОДЛЕН ДО 18 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА
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СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТ НА КОНКУРС «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» ПРОДЛЕН ДО 18 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

21.03.2016 15:43
Москва, 18 марта 2016 г. В связи с повышенным интересом в регионах и большим количеством запросов от потенциальных...

Мнения»

Не убийца и не вор? Тогда пусть сидит!
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Не убийца и не вор? Тогда пусть сидит!

02.08.2015 12:00
Борис Вишневский, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко») о неправосудии в...

Досуг в Краснодаре»

День города Краснодара (Афиша праздничных мероприятий 27 и 28 сентября)

22.09.2014 11:35