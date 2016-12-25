Новости»
Катастрофа ТУ-154 Минобороны над Чёрным морем25.12.2016 10:15
-
Приморско-Ахтарск. На лагерь противопожарной экспедиции экологов напали погромщики.По сообщению Экологической Вахты по Северному Кавказу восемь погромщиков в масках...09.09.2016 09:15
-
-
Видеоканал tv.daKrasnodar.ru»
«Мы не живём — мы выживаем!». Краснодар. 16 января пенсионеры продолжили протестовать (Видео)18.01.2016 20:51
-
Судьба Первомайской рощи. Выступления на общественных слушаниях (Видео)Выступления уважаемых Краснодарцев: писателя Виктора Лихоносова и профессора Александра...15.01.2016 09:49
-
-
Человек.Общество.Право»
ТВ «Советская Кубань»: Валерий Борщёв об уничтожении общественного контроля в колониях и тюрьмах (Интервью)15.11.2016 00:29
Интервью известного российского правозащитника, советского диссидента Валерия Борщёва о системе общественного...
-
Выборы в Госдумму — 2016. Интервью с Евгением Витишко, лидером списка Партии «Яблоко» в Краснодарском крае.Евгений Витишко возглавил региональную группу кандидатов «Яблока» на выборах в Госдуму,...05.09.2016 14:15
-
СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТ НА КОНКУРС «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» ПРОДЛЕН ДО 18 АПРЕЛЯ 2016 ГОДАМосква, 18 марта 2016 г. В связи с повышенным интересом в регионах и большим количеством...21.03.2016 15:43
-
В Краснодаре почтили память Бориса Немцова (Видео) 02.03.2015 06:02
Блоги»
Евгений Витишко: Я — есть Гринпис России!10.09.2016 06:14
-
-
Плавающий сортир: новый символ Сочи-2014 29.10.2013 12:02
-
Уроки Крымска: дачу губернатора Ткачёва защитят вне очереди в рамках целевой программыКому война, а кому мать родна: губернатор Ткачёв сумел ловко использовать трагедию...12.10.2013 15:54
Экология сегодня»
СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТ НА КОНКУРС «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» ПРОДЛЕН ДО 18 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА21.03.2016 15:43
Москва, 18 марта 2016 г. В связи с повышенным интересом в регионах и большим количеством запросов от потенциальных...
-
Краснодар. Экологи сообщают о массовой вырубке деревьев на берегу Кубани в ходе строительства в рекреационной зонеФото Экологической вахты по Северному Кавказу Расчищая место под строительство многоэтажных...29.04.2015 02:48
-
Экологи: «Суд приговорил Экологическую Вахту к высшей мере наказания»По иску Управления Минюста по Адыгее Верховный суд республики принял решение о ее...25.11.2014 16:52
-
Учёные кавказского заповедника возражают против исключения плато Лагонаки из всемирного наследия ради горнолыжного курортаСвои замечания они направили в Международный союз охраны природы и в Комитет Всемирного...20.04.2014 17:25
Мнения»
Не убийца и не вор? Тогда пусть сидит!02.08.2015 12:00
Борис Вишневский, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко») о неправосудии в...
-
Жизнь не по рублю
-
Писатель и философ Михаил Веллер: «Золотая удавка»«Пусть лучше рухнет экономика, чем мой трон!»09.10.2014 14:16
-
Историк и журналист Сергей Медведев: Почему гибель «Боинга» стала крупнейшим внешнеполитическим поражением РоссииПодобно тому как Запад провалился с использованием военной силы в Ираке и Афганистане,...21.07.2014 20:37
Досуг в Краснодаре»
-
-
Обновленный ТРЦ «Галерея Краснодар» представит городу новые бренды товаров для домаОбновленный ТРЦ «Галерея Краснодар» готовит приятный сюрприз женщинам города: совсем...27.11.2013 22:29
-
Первая передвижная выставка «Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки» в Краснодаре с 22 августаВ рамках нового выставочного проекта в период с 22 августа по 29 сентября 2013 года в залах...14.08.2013 14:08