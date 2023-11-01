Вратарь «Краснодара» прокомментировал успехи своего клуба на старте Премьер-лиги

Матвей Сафонов, защищающий ворота «Краснодара», назвал возможные причины удачного старта своего клуба в нынешнем первенстве страны. Согласно его мнению, свою роль сыграл целый ряд факторов. К ним относятся не только особенности постановки тренировочного процесса, но и множество мелочей за пределами игрового поля.

«Чем можно объяснить результаты, достигнутые командой? Наверное, прежде всего тем, что тренеру удалось найти подход, который максимально соответствует нынешнему ее составу», — пояснил Сафонов в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

По словам голкипера, каждый тренер в силу своей индивидуальности по-разному общается с подопечными…

«Не менее важную роль играет подбор игроков и очень существенно внимание, которое уделяется мелочам. Иными словами, сложившаяся в настоящее время турнирная ситуация является результатом совокупности факторов», – подвел итог Сафонов.

Накануне Матвей Сафонов высказался о возможности поиграть за какой-то из европейских клубов. Пока голкипер краснодарцев об этом даже не думает, хотя не отрицает возможности рассмотреть подобное предложение, если оно окажется достаточно привлекательным.

Как известно по версии портала Transfermarkt, вратарь «Краснодара» входит в десятку самых высокооплачиваемых футболистов национальной Премьер-лиги. Он занимает четвертое место в рейтинге и оценивается в 16 млн. евро.